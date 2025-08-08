Weather Forecast: मौसम विभाग का अलर्ट, 9, 10, 11, 12 अगस्त को इन 5 संभागों में आ सकती है हल्की से मध्यम बारिश

Rajasthan Weather Forecast: जयपुर। राजस्थान में फिलहाल भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। लेकिन कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले दो सप्ताह का पूर्वानुमान जारी किया है। इस पूर्वानुमान के अनुसार अगले एक सप्ताह तक तो कहीं भी तेज बारिश नहीं होगी। वहीं अगले सप्ताह यानी 15 अगस्त से सामान्य से अधिक बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
मौसम विभाग के अनुसार आगामी 9-12 अगस्त के दौरान भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर व जयपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है।
1-पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में कमी बने रहने की संभावना है। हालांकि, उत्तर-पश्चिमी भागों में 10 अगस्त से कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है।
2- पूर्वी राज के कुछ भागों में भी आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की संभावना है। हालांकि, 9 अगस्त से उत्तर-पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। 9-12 अगस्त के दौरान भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर व जयपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है।
3-आगामी एक सप्ताह राज्य में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है।
4- द्वितीय सप्ताह (15-21 अगस्त) के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान राज्य के दक्षिणी भागों में सामान्य से अधिक व शेष भागों में सामान्य के आसपास बारिश होने की संभावना है।