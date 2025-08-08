8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

जयपुर

Weather Forecast: मौसम विभाग का अलर्ट, 9, 10, 11, 12 अगस्त को इन 5 संभागों में आ सकती है हल्की से मध्यम बारिश

Rain Update: पूर्वी राज के कुछ भागों में भी आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की संभावना है। हालांकि, 9 अगस्त से उत्तर-पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 08, 2025

Rajasthan Weather
जयपुर के आसमान में छाए बादल। फोटो पत्रिका।

Rajasthan Weather Forecast: जयपुर। राजस्थान में फिलहाल भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। लेकिन कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले दो सप्ताह का पूर्वानुमान जारी किया है। इस पूर्वानुमान के अनुसार अगले एक सप्ताह तक तो कहीं भी तेज बारिश नहीं होगी। वहीं अगले सप्ताह यानी 15 अगस्त से सामान्य से अधिक बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

अब जानिए 9 से 12 अगस्त को कहां-कहां होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार आगामी 9-12 अगस्त के दौरान भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर व जयपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है।

इस प्रकार रहेगा आगामी दो सप्ताह राजस्थान मौसम पूर्वानुमान

1-पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में कमी बने रहने की संभावना है। हालांकि, उत्तर-पश्चिमी भागों में 10 अगस्त से कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है।

2- पूर्वी राज के कुछ भागों में भी आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की संभावना है। हालांकि, 9 अगस्त से उत्तर-पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। 9-12 अगस्त के दौरान भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर व जयपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है।

3-आगामी एक सप्ताह राज्य में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है।

4- द्वितीय सप्ताह (15-21 अगस्त) के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान राज्य के दक्षिणी भागों में सामान्य से अधिक व शेष भागों में सामान्य के आसपास बारिश होने की संभावना है।

Updated on:

08 Aug 2025 02:25 pm

Published on:

08 Aug 2025 02:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Forecast: मौसम विभाग का अलर्ट, 9, 10, 11, 12 अगस्त को इन 5 संभागों में आ सकती है हल्की से मध्यम बारिश

Patrika Site Logo

