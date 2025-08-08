Weather Forecast: मौसम विभाग का अलर्ट, 9, 10, 11, 12 अगस्त को इन 5 संभागों में आ सकती है हल्की से मध्यम बारिश

Rajasthan Weather Forecast: जयपुर। राजस्थान में फिलहाल भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। लेकिन कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले दो सप्ताह का पूर्वानुमान जारी किया है। इस पूर्वानुमान के अनुसार अगले एक सप्ताह तक तो कहीं भी तेज बारिश नहीं होगी। वहीं अगले सप्ताह यानी 15 अगस्त से सामान्य से अधिक बारिश की चेतावनी जारी की गई है।