Weather News : राजस्थान में इन जिलों में येलो अलर्ट जारी, सर्दी का कल से दिखेगा ज्यादा असर, अगले एक सप्ताह रहेगा ऐसा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार अजमेर में 28.5 डिग्री, भीलवाड़ा में 27.9 डिग्री, अलवर में 26.2 डिग्री, जयपुर में 29.0 डिग्री, पिलानी में 28.7 डिग्री, सीकर में 26.5 डिग्री, कोटा में 28.3 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 29.9 डिग्री, बाड़मेर में 32.3 डिग्री, जैसलमेर में 29.6 डिग्री, जोधपुर में 30.5 डिग्री, बीकानेर में 28.5 डिग्री, चूरू में 27.4 डिग्री, श्री गंगानगर में 25.6 डिग्री, नागौर में 28.8 डिग्री, जालौर में 30.0 डिग्री, फतेहपुर (सीकर) में 28.1 डिग्री, सिरोही में 23.4 डिग्री, करौली में 26.0 डिग्री, दौसा में 29.5 डिग्री और झुंझुनूं में 26.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है।