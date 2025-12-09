Weather News : राजस्थान में इन जिलों में येलो अलर्ट जारी, सर्दी का कल से दिखेगा ज्यादा असर, अगले एक सप्ताह रहेगा ऐसा मौसम

राजस्थान में एक बार फिर शीतलहर का दौर लौटने वाला है। मौसम विभाग ने 10 दिसंबर से उत्तर और उत्तर-पूर्वी राजस्थान में कोल्ड-वेव की आहट के संकेत दिए हैं। सीकर, चूरू, झुंझुनूं और नागौर में इसका सबसे ज्यादा असर दिखेगा। इन चार जिलों के लिए दो दिन का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तापमान में 1 से 2 डिग्री तक गिरावट होने की संभावना है।
राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। शेखावाटी को छोड़कर बाकी जिलों में फिलहाल कोल्ड-वेव से राहत बनी रहेगी। पश्चिमी विक्षोभ का असर सोमवार से ही समाप्त हो गया था। इसके बाद पूरे राजस्थान में आसमान साफ रहा और तेज धूप निकली। कई शहरों में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई। बाड़मेर सोमवार को सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
सोमवार को 19 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। फतेहपुर सबसे ठंडा रहा, जहां पारा 4.4 डिग्री तक गिर गया। जैसलमेर में भी न्यूनतम तापमान एक दिन में 2.1 डिग्री की गिरावट के साथ 9.8 डिग्री दर्ज हुआ। हल्के बादलों की आवाजाही के चलते उत्तरी हवा की रफ्तार पिछले 24 घंटे में कमजोर हुई, जिससे कई जिलों में न्यूनतम तापमान बढ़ गया।
अलवर, जैसलमेर और नागौर में तापमान में गिरावट दर्ज की गई और सुबह खेतों में ओस जमी मिली। इसके विपरीत अजमेर, जयपुर, पिलानी, सीकर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, गंगानगर, जालौर, सिरोही, करौली और झुंझुनूं में रात का तापमान बढ़ा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले एक-दो दिन तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। प्रदेश में 7 दिन तक सूखा व साफ मौसम बना रहने की संभावना है, जबकि शेखावाटी में ठंडी हवाएं सर्दी का एहसास और बढ़ा सकती हैं।
मौसम विभाग के अनुसार अजमेर में 28.5 डिग्री, भीलवाड़ा में 27.9 डिग्री, अलवर में 26.2 डिग्री, जयपुर में 29.0 डिग्री, पिलानी में 28.7 डिग्री, सीकर में 26.5 डिग्री, कोटा में 28.3 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 29.9 डिग्री, बाड़मेर में 32.3 डिग्री, जैसलमेर में 29.6 डिग्री, जोधपुर में 30.5 डिग्री, बीकानेर में 28.5 डिग्री, चूरू में 27.4 डिग्री, श्री गंगानगर में 25.6 डिग्री, नागौर में 28.8 डिग्री, जालौर में 30.0 डिग्री, फतेहपुर (सीकर) में 28.1 डिग्री, सिरोही में 23.4 डिग्री, करौली में 26.0 डिग्री, दौसा में 29.5 डिग्री और झुंझुनूं में 26.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है।
मौसम विभाग के अनुसार अजमेर में 10.2 डिग्री, अलवर में 6.8 जयपुर में 11.8 डिग्री, पिलानी में 8.3 डिग्री, सीकर में 8.0 डिग्री, कोटा में 9.7 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 11.0 डिग्री, बाड़मेर में 13.9 डिग्री, जैसलमेर में 13.4 डिग्री, जोधपुर में 12.5 डिग्री, बीकानेर में 10.6 डिग्री, चूरू में 6.8 डिग्री, श्री गंगानगर में 9.0 डिग्री, नागौर में 5.0 डिग्री, जालौर में 11.7 डिग्री, सिरोही में 8.6 डिग्री, सीकर के फतेहपुर में 4.4 डिग्री, करौली में 7.6 डिग्री, दौसा में 6.9 डिग्री और झुंझुनूं में 8.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है।
