Weather Alert : बंगाल की खाड़ी में बने नए सिस्टम से बदलेगा राजस्थान का मौसम, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

जयपुर। मानसून सक्रिय नहीं होने के कारण पूरे राजस्थान में बारिश की गतिविधियां कम हो गई है। मौसम केन्द्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक कम दबाव के सिस्टम बनने के कारण अगस्त के आखिरी सप्ताह में मानसून राज्य के अधिकांश भागों में सक्रिय रहने की संभावना है। इसके साथ मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की प्रबल संभावना है।
मौसम केन्द्र के अनुसार वर्तमान में दक्षिणी उड़ीसा व आसपास के आंध्रप्रदेश के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। मानसून ट्रफ लाइन सामान्य से दक्षिण में होकर गुजर रही है।
इसके असर से आगामी 4-5 दिन दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। शेष कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर व बीकानेर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है। शनिवार को राज्य में अजमेर के किशनगढ़ में सबसे ज्यादा तीन इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई।
सिरोही जिले के पिण्डवाडा निकटवर्ती रामेश्वर महादेव मंदिर जाने वाले रास्ते के गांव ऊबरिया फली के खेत में काम कर रहे किसान पर आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने बताया कि शुक्रवार को उसका पति शंकरलाल (40) खेत में काम कर रहा था।
शाम को करीब 5 बजे अचानक मौसम बदल गया और तेज गर्जना के साथ बारिश शुरू हो गई। इस दौरान उसका पति बारिश से बचने के लिए खेत में बने घर के पास आ ही रहा था कि उस पर अचानक आकाशीय बिजली गिरी।
इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे राजकीय पिण्डवाड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक बनवारी लाल ने जांच कर शंकरलाल को मृत घोषित कर दिया।