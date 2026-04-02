Weather Update 2 April: राजस्थान में एक सप्ताह तक हीटवेव ” छुमंतर”, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान

मौसम विभाग का कहना है कि 3 और 4 अप्रैल को इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव सबसे अधिक रहेगा। इस दौरान जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही मेघगर्जन और बारिश के साथ कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की भी आशंका है। ऐसे में किसानों और आमजन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।