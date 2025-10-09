Weather Update 9 October : राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, बढ़ी ठंड, 2 सप्ताह के लिए मौसम विभाग का आया अलर्ट

Weather Update 9 October : राजस्थान मौसम बदल रहा है। उत्तर-पश्चिमी हवाओं की वजह से धीरे-धीरे ठंडक बढ़ने लगी है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार राजस्थान में फिर मौसम बदलेगा। उत्तर भारत हुई बर्फबारी और उधर से आ रही ठंडी हवाओं ने राजस्थान में भी ठंड बढ़ा दी। यही नहीं राजस्थान के कई इलाकों में सुबह सुबह हल्का कोहरा छाने लगा है। रातें ठंडी होने लगीं हैं। बीते 24 घंटे पहले राजस्थान में न्यूनतम तापमान पाली में 15.2 डिग्री दर्ज़ किया गया। राजस्थान में आज हल्का फुल्का मौसम है।