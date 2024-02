Weather Update : इन 5 संभाग में बारिश, आकाशीय बिजली व ओलावृष्टि का अलर्ट, जानें 4-5-6 फरवरी को कैसा रहेगा मौसम

*Press Release 02 February: राज्य में 3-5 फरवरी के दौरान मेघगर्जन, बारिश व ओलावृष्टि गतिविधियां।*

Subject: A wet spell accompanied with thunderstorm, lightning & hailstorm over some parts of Rajasthan during 03-05 February. pic.twitter.com/b3JnM6Qdrr