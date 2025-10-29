Weather Update: राजस्थान में जारी रहेगा बारिश का दौर, तापमान में 12 डिग्री तक गिरावट, यह शहर सबसे ठंडा रहा

Heavy rain alert in Rajasthan. Photo- Patrika
जयपुर। राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में मौसम के तेवर अब भी नम बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में उदयपुर संभाग के कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई, वहीं दक्षिण-पूर्वी भागों में हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिली। सर्वाधिक 68 मिमी बारिश डूंगला, चित्तौड़गढ़ में दर्ज की गई।
मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के दक्षिणी व पूर्वी भागों में 29 और 30 अक्टूबर को भी हल्की से मध्यम बारिश और मेघगर्जन की संभावना बनी रहेगी। हालांकि, भारी बारिश की गतिविधियों में अब कमी आने के आसार हैं। उदयपुर, कोटा संभाग और आसपास के जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश अगले 4–5 दिनों तक जारी रह सकती है।
विभाग ने बताया कि 31 अक्टूबर से अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बारिश के प्रभाव से दक्षिणी और पूर्वी जिलों में अधिकतम तापमान में 5 से 12 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों में सबसे कम अधिकतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस भीलवाड़ा में दर्ज हुआ, जो सामान्य से करीब 13.7 डिग्री कम रहा।
मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक दक्षिण राजस्थान के कुछ इलाकों में ठंडी हवाएं चल सकती हैं, जिससे सुबह और रात के तापमान में और गिरावट संभव है। वहीं, उत्तर और पश्चिम राजस्थान के जिलों में मौसम शुष्क व साफ रहने की संभावना जताई गई है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग