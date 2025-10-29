Weather Update: राजस्थान में जारी रहेगा बारिश का दौर, तापमान में 12 डिग्री तक गिरावट, यह शहर सबसे ठंडा रहा

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के दक्षिणी व पूर्वी भागों में 29 और 30 अक्टूबर को भी हल्की से मध्यम बारिश और मेघगर्जन की संभावना बनी रहेगी। हालांकि, भारी बारिश की गतिविधियों में अब कमी आने के आसार हैं। उदयपुर, कोटा संभाग और आसपास के जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश अगले 4–5 दिनों तक जारी रह सकती है।