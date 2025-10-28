Weather Update : राजस्थान में यहां हुई रेकॉर्ड बारिश, 3 नवम्बर से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ

बीते 24 घंटे में सर्वाधिक बारिश बूंदी के नैनवां में 130 मिलीमीटर दर्ज की गई है। इसके अलावा भीलवाड़ा में 88 और चित्तौड़गढ़ में 68 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम केन्द्र के अनुसार अक्टूबर महीने में तीनों जगह पहली बार इतनी बारिश रेकॉर्ड की गई है। इधर, बारिश के चलते हवा में नमी बढ़ने से दिन में सर्दी का अहसास होने लगा। दिन और रात के तापमान गिरावट दर्ज की गई। दिन का पारा पांच और रात का पारा चार डिग्री तक गिर गया। मौसम मौसम केन्द्र के अनुसार मंगलवार को उदयपुर, कोटा संभाग व आसपास के जिलों में कहीं-कहीं भारी और अजमेर, जयपुर और भरतपुर व जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश हुई।