Weather Update 11 August: बंगाल की खाड़ी से आएंगी नमी भरी हवाएं, फिर आया भारी बारिश का दौर, 2 दिन झमाझम

Rajasthan weather update: जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर से तेज बारिश का दौर आने वाला है। इस बार पूरे राजस्थान की अपेक्षा कोटा व उदयपुर संभाग में दो दिन झमाझम बारिश का दौर रहेगा।

मौसम विभाग के अनुसार आगामी 15 व 16 अगस्त को इन दोनों संभागों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

वर्तमान में मानसून ट्रफ रेखा अमृतसर, चंडीगढ़ (सामान्य से उत्तर की ओर) से होकर गुजर रही है तथा राज्य के अधिकांश भागों में पश्चिमी हवाएं प्रभावी हैं।

इसके प्रभाव से आगामी 3-4 दिन राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की संभावना जताई जा रही है।

आगामी 14 अगस्त के बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं सक्रिय होने से पूर्वी राजस्थान में 15 अगस्त से तथा पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 16 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।

कोटा संभाग के कुछ भागों में 15 अगस्त को व कोटा, उदयपुर संभाग में 16 अगस्त को कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।