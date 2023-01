Weather News : पश्चिमी विक्षोभ खत्म,राजस्थान में 10 डिग्री गिरा तापमान और 20 जनवरी से कड़ाके की सर्दी

Submitted by:

Orange Alert in Rajasthan : पश्चिमी विक्षोभ का असर अब राजस्थान में समाप्त हो गया है। इसके साथ सर्दी के नए सप्ताह की शुरूआत भी हो गई है। मकर संक्रांति के दिन शीतलहर का प्रकोप देखने को मिला। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू, फतेहपुर, चूरू में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। जयपुर मौसम केंद्र ने 19 शहरों के लिए पहले से ही येलो और आरेंज अलर्ट जारी किया है।

Western Disturbance Over In Rajasthan Now Cold Start : पश्चिमी विक्षोभ का असर अब राजस्थान में समाप्त हो गया है। इसके साथ सर्दी के नए सप्ताह की शुरूआत भी हो गई है। मकर संक्रांति के दिन शीतलहर का प्रकोप देखने को मिला। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू, फतेहपुर, चूरू में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। जयपुर मौसम केंद्र ने 19 शहरों के लिए पहले से ही येलो और आरेंज अलर्ट जारी किया है।