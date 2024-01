हिट एंड रन कानून क्या है? जानें, आखिर क्यों राजस्थान सहित पूरे देश के ड्राइवरों के हैं होश फाख्ता

जयपुरPublished: Jan 02, 2024 12:34:21 pm Submitted by: Sanjay Kumar Srivastava

What is Hit And Run Law : राजस्थान के कई शहरों में सोमवार को चालकों ने प्रदर्शन किया। कई जगह रास्ता भी रोका गया। यह सभी इसलिए है कि केंद्र सरकार वाहन चालकों के लिए एक नया कानून हिट एंड रन (Hit And Run Law) लेकर आया है। जिस वजह से ड्राइवरों के होश फाख्ता हैं। जानिए आखिरकार हिट एंड रन कानून क्या है?

Rajasthan Driver Protest : राजस्थान के कई शहरों में सोमवार को बड़े वाहन चालकों ने प्रदर्शन किया। कई जगह रास्ता भी रोका गया। जाम की वजह से रोडवेज बसों का संचालन प्रभावित हुआ है। राजस्थान प्रदेश के 52 डिपो में करीब 1500 बसों का संचालन रुका। जयपुर, सीकर, दिल्ली और अजमेर हाईवे पर भी जाम लगा दिया गया। यह अफरातफरी सिर्फ राजस्थान में ही नहीं है, इससे पूरा देश प्रभावित है। इसके पीछे केंद्र सरकार का नया हिट एंड रन कानून है। इस कानून का विरोध पूरे देश में ट्रक और डंपर चालकों ने चक्का चाम कर दिया। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में हिट एंड रन के मामलों के सजा के नियमों में संशोधन के विरोध में ट्रक और बस चालक सड़कों पर उतर आए हैं। अब सवाल यह है कि यह हिट एंड रन कानून (Hit And Run Law) आखिरकार है क्या बला। तो जानें हिट एंड रन कानून क्या है?