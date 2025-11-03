Motivation Story: जब संवेदना सेवा में बदलती है, तो मूक-बधिरता भी अपनी आवाज़ पा लेती है

Sports Motivation: जयपुर। मूक-बधिर विद्यार्थियों की मुस्कान उस पल और भी गहरी हो गई, जब उनके हाथों में खेल सामग्री पहुंची। ये सिर्फ बल्ला या गेंद नहीं थे, बल्कि उनके सपनों को पंख देने वाले औज़ार थे। मूक-बधिर विद्यालय के खेल प्रभारी संजय भारद्वाज ने जब विद्यार्थियों में छिपी खेल प्रतिभा को देखा, तो उन्होंने ठान लिया कि इन बच्चों की खेल भावना को नया आयाम देना है। उन्होंने अपनी साथी शिक्षिका सुष्मिता गिल को प्रेरित किया, और उनके सहयोग से पूरी क्रिकेट किट विद्यार्थियों तक पहुंचाई।