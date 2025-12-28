28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

मारो… इन्हें आगे मत आने दो…. मस्जिद विवाद में पुलिस पर हमले के असली मास्टरमाइंड साहिल और उस्मान कौन…

Chomu Violence News: पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Dec 28, 2025

Chomu Dispute, Jaipur (Image Source: Patrika)

Chomu Dispute, Jaipur (Image Source: Patrika)

Jaipur Crime News: राजधानी के निकटवर्ती चौमूँ कस्बे के पठान मोहल्ला इलाके में शुक्रवार सुबह उस समय तनाव व्याप्त हो गया, जब असामाजिक तत्वों की पहचान करने और अतिक्रमण के मामले में जांच करने गई पुलिस टीम पर भीड़ ने लाठी-डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में कांस्टेबल महेश कुमार सहित कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

जांच करने पहुंची थी टीम, भीड़ ने घेरा

जानकारी के अनुसार, कलंदरी मस्जिद के पास सरकारी कार्य में बाधा डालने और राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाले तत्वों की धरपकड़ के लिए उच्चाधिकारियों के निर्देश पर एक टीम गठित की गई थी। कांस्टेबल महेश कुमार अपने साथी कांस्टेबल मूलचंद और नरेंद्र के साथ पठान मोहल्ला स्थित मुबारक भाई के मकान के पास पहुंचे थे। वहां पहले से ही 20-25 महिला-पुरुषों की भीड़ जमा थी।

साहिल और उस्मान पर उकसाने का आरोप

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, जब टीम संदिग्धों की पहचान करने का प्रयास कर रही थी, तभी भीड़ में मौजूद साहिल और उस्मान पठान के लड़के ने अचानक आवेश में आकर भीड़ को उकसा दिया। देखते ही देखते भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया और लाठी-डंडों से हमला बोल दिया। हमले में घायल कांस्टेबल महेश कुमार ने बताया कि हमलावर गलियों का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे।

गंभीर धाराओं में मामला दर्ज

चौमूँ थाना पुलिस ने इस मामले में मुकदमा संख्या 738/25 दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ निम्नलिखित धाराओं में केस दर्ज किया है। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। उच्चाधिकारियों ने साफ किया है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के आधार पर अन्य हमलावरों की पहचान कर रही है। कस्बे में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाला गया है।

ये भी पढ़ें

Chomu: मस्जिद मामले में पुलिसवालों का सिर फोड़ने वालों में महिला पत्थरबाज भी शामिल, अब तक 110 अरेस्ट, इंटरनेट फिर बंद
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Dec 2025 12:15 pm

Published on:

28 Dec 2025 12:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / मारो… इन्हें आगे मत आने दो…. मस्जिद विवाद में पुलिस पर हमले के असली मास्टरमाइंड साहिल और उस्मान कौन…

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Save Aravalli : अवैध खनन पर सीएम भजनलाल का ऐलान, राजस्थान के 20 जिलों में 29 दिसम्बर-15 जनवरी तक चलेगा विशेष अभियान

CM Bhajanlal announcement on illegal mining 29 December to 15 January Rajasthan 20 districts conducted a special campaign
जयपुर

बीसलपुर प्राजेक्ट-फिल्टर प्लांट बनाने वाली फर्म को 173 करोड़ का भुगतान,प्लांट चल ही नहीं रहा, जयपुर में जलदाय इंजीनियरों का बड़ा घोटाला

समाचार

Rajasthan Weather: मरुधरा में शीतलहर, 7 शहर 5° से नीचे, खेतों में ओस बनी बर्फ, इन जिलों में 28-29 दिसंबर को येलो अलर्ट

फतेहपुर में खेतों में जमी ओस की बूंदें, फोटो कपिल पारीक
जयपुर

जयपुर में युवक के पेट से निकाले 2 लोहे के पाने और 7 टूथब्रश, सोनोग्राफी में देख डॉक्टर रह गए हैरान

PATRIKA PHOTO
जयपुर

जयपुर में पेयजल का संकट; सूरजपुरा में 173 करोड़ के नए फिल्टर प्लांट में ये गड़बड़ियां हुईं उजागर

सूरजपुरा फिल्टर प्लांट में तकनीकी खामियां उजागर, पत्रिका फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.