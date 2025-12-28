मारो… इन्हें आगे मत आने दो…. मस्जिद विवाद में पुलिस पर हमले के असली मास्टरमाइंड साहिल और उस्मान कौन…

चौमूँ थाना पुलिस ने इस मामले में मुकदमा संख्या 738/25 दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ निम्नलिखित धाराओं में केस दर्ज किया है। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। उच्चाधिकारियों ने साफ किया है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के आधार पर अन्य हमलावरों की पहचान कर रही है। कस्बे में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाला गया है।