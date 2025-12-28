मारो… इन्हें आगे मत आने दो…. मस्जिद विवाद में पुलिस पर हमले के असली मास्टरमाइंड साहिल और उस्मान कौन…

Chomu Dispute, Jaipur (Image Source: Patrika)
Jaipur Crime News: राजधानी के निकटवर्ती चौमूँ कस्बे के पठान मोहल्ला इलाके में शुक्रवार सुबह उस समय तनाव व्याप्त हो गया, जब असामाजिक तत्वों की पहचान करने और अतिक्रमण के मामले में जांच करने गई पुलिस टीम पर भीड़ ने लाठी-डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में कांस्टेबल महेश कुमार सहित कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, कलंदरी मस्जिद के पास सरकारी कार्य में बाधा डालने और राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाले तत्वों की धरपकड़ के लिए उच्चाधिकारियों के निर्देश पर एक टीम गठित की गई थी। कांस्टेबल महेश कुमार अपने साथी कांस्टेबल मूलचंद और नरेंद्र के साथ पठान मोहल्ला स्थित मुबारक भाई के मकान के पास पहुंचे थे। वहां पहले से ही 20-25 महिला-पुरुषों की भीड़ जमा थी।
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, जब टीम संदिग्धों की पहचान करने का प्रयास कर रही थी, तभी भीड़ में मौजूद साहिल और उस्मान पठान के लड़के ने अचानक आवेश में आकर भीड़ को उकसा दिया। देखते ही देखते भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया और लाठी-डंडों से हमला बोल दिया। हमले में घायल कांस्टेबल महेश कुमार ने बताया कि हमलावर गलियों का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे।
चौमूँ थाना पुलिस ने इस मामले में मुकदमा संख्या 738/25 दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ निम्नलिखित धाराओं में केस दर्ज किया है। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। उच्चाधिकारियों ने साफ किया है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के आधार पर अन्य हमलावरों की पहचान कर रही है। कस्बे में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाला गया है।
