Rajasthan Private Bus: राजस्थान में क्यों दौड़ती हैं नागालैंड और अरुणाचल नंबर की बसें ? वजह जानकर चौंक जाएंगे आप

इस तरीके से उन्हें टैक्स में मोटी बचत हो जाती है। अगर कोई बस राजस्थान से टूरिस्ट परमिट लेती है तो एक बस पर करीब 40 हजार रुपए महीने टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा जिस राज्य में बस जाती है, वहां का टैक्स अलग से देना होता है। जबकि नागालैंड जैसे राज्यों से बस खरीदने पर टैक्स कई गुना तक कम पड़ता है। वहां बस का रजिस्ट्रेशन कराने पर केवल 3 से 4 हजार रुपए का टैक्स देना होता है।