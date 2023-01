Weather Update:: ठंड के मारे घरों में दुबक गए लोग, सुधर गई शहर की आबो—हवा

जयपुरPublished: Jan 16, 2023 09:37:29 am Submitted by: Amit Purohit

बर्फीली हवाओं के मौसम ने भले ही लोगों को ठिठुराया हो लेकिन जयपुर शहर की आबोहवा में सुधार किया है।

Air quality in Jaipur moved from 'poor' to 'satisfactory' category: पहाड़ों से मैदानों में उतरी ठंड लोगों को घरों में ही रहने को मजबूर कर रही है, नतीजे में शहर के प्रदूषण की स्थिति में सुधार हुआ है। मौसम के चलते जयपुर में हवा की गुणवत्ता 'खराब' से 'संतोषजनक' श्रेणी में पहुंच गई।