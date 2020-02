बेटे के साथ बाइक पर पीहर जा रही थी ​महिला, रास्ते में हुआ दर्दनाक हादसा... मां की मौत, बेटा घायल

मां-बेटे को पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर ( Bike Accident In Jaipur ) मार दी। इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में मां ने दम तोड़ ( Woman Death In Accident ) दिया। जानकारी के अनुसार मृतका ( Mother Death In Road Accident ) अपने बेटे कृष्णावतार शर्मा के साथ अपने पीहर देवलिया जा रही थी। इसी बीच पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी दी। जिससे हादसा हो गया।