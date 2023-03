महिला सशक्तिकरण में राजा राममोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका-निर्मल पंवार

जयपुरPublished: Mar 21, 2023 12:01:31 am Submitted by: Rakhi Hajela

जयपुर। सिटी के एक निजी विवि के सोडाला कैम्पस में सोमवार से 'राजा राम मोहन राय के सुधारों के संदर्भ में भारत में महिला सशक्तिकरण और परिवर्तन' ('Women Empowerment and Change in India in the Context of Raja Ram Mohan Roy's Reforms' ) विषय पर तीन दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला (regional workshop) शुरू हुई।

