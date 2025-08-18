World Photography Day: कैसा था जयपुर 100 साल पहले? दुर्लभ तस्वीरें बताती है कहानी

Sargasuli: सरगासूली, जिसे ईसरलाट के नाम से भी जाना जाता है जयपुर की एक ऐतिहासिक मीनार है। मान्यता है कि इसका निर्माण राजा ईश्वरी सिंह ने अपनी जीत की याद में करवाया था। एक दिलचस्प किस्सा यह भी है कि राजा ने इसे सेनापति हरगोविंद नथाणी की बेटी को देखने के लिए बनवाया था।