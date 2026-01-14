14 जनवरी 2026,

बुधवार

Yamuna Water Project: राजस्थान में यमुना का पानी लाने की राह तय, बिछेगी 265KM लंबी पाइपलाइन

Rajasthan Water Project: यमुना जल लाने के लिए राजस्थान ने अपना अलाइनमेंट लगभग तय कर लिया है।

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jan 14, 2026

Yamuna-Water-Project

Photo: AI generated

जयपुर। यमुना जल लाने के लिए राजस्थान ने अपना अलाइनमेंट लगभग तय कर लिया है। इसमें हरियाणा में हथिनी कुंड बैराज (ताजेवाले हैड) से चुरू के हासियावास तक करीब 265 किलोमीटर लम्बाई में पाइपलाइन बिछाना प्रस्तावित किया गया है। राजस्थान के जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के हरियाणा सरकार को अलाइनमेंट प्रस्ताव सौंपा है।

सूत्रों के मुताबिक लाइन बिछाने के लिए 342 हेक्टेयर जमीन पूरी तरह अवाप्त करनी होगी और 631 हेक्टेयर जमीन में से आंशिक अवाप्ति की जाएगी। ताजेवाला हैड से अलग-अलग पाइपलाइन के जरिए पानी लाया जाएगा।

हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज (ताजेवाले हैड) पर खुद का पंप हाउस (इन्टेक) बनाएंगे, ताकि पानी वितरण को लेकर हरियाणा पर किसी तरह की निर्भरता नहीं रहे। हालांकि, जल संसाधन विभाग के अफसर अधिकारिक तौर पर वास्तविक जानकारी देने से बचते रहे।

इन जिलों तक पहुंचेगा पानी

राजस्थान के चुरू, सीकर, झुंझुनूं जिले को हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज (ताजेवाले हैड) से 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तीन बांध बनाए जा रहे हैं। इनमें यमुना नदी जलग्रहण क्षेत्र में रेणुकाजी (हिमाचल प्रदेश) एवं लखवार बांध (उत्तराखण्ड) शामिल है। नदी में ज्यादा पानी आने पर बांध में पानी रोका जाएगा और इसी पानी को जरूरत के अनुसार राज्यों में सप्लाई के लिए छोड़ेंगे।

पहले चरण में पेयजल आपूर्ति और दूसरे चरण में सिंचाई के लिए मिलेगा पानी

विभागीय अधिकारियों के अनुसार पहले चरण में राजस्थान के चुरू, सीकर, झुंझुंनूं और अन्य क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए जल उपलब्ध होगा। दूसरे चरण में चुरू जिले में 35000 हेक्टेयर और झुंझुनूं जिले में 70000 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए पानी दिया जाएगा।

अलाइनमेंट की वास्तविक स्थिति के लिए विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता के.एम. जायसवाल से बात की तो उन्होंने जानकारी विभाग के जनसंपर्क अधिकारी और मंत्री के पास भेजने की बात कही। उन्होंने सूचना मुख्य अभियंता भुवन भास्कर के पास भेज दी। वहां से चैक करने के नाम पर जानकारी नहीं दी गई। जायसवाल ने तर्क दिया कि मुख्य अभियंता के निर्देशों की पालन की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Yamuna Water Project: राजस्थान में यमुना का पानी लाने की राह तय, बिछेगी 265KM लंबी पाइपलाइन

