13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

मनरेगा में राम का नाम… कांग्रेस क्यों परेशान? धौलपुर में मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का बड़ा बयान

Jawahar Singh Bedham: धौलपुर दौरे पर पहुंचे जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने मनरेगा योजना को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है।

less than 1 minute read
Google source verification

धौलपुर

image

Anil Prajapat

Jan 13, 2026

Jawahar-Singh-Bedham

मंत्री जवाहर सिंह बेढम। फोटो पत्रिका

धौलपुर। धौलपुर दौरे पर पहुंचे जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने मनरेगा योजना को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मनरेगा को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए किए जा रहे बदलावों से कांग्रेस पार्टी क्यों परेशान है, यह समझ से परे है।

धौलपुर पत्रकारों से बातचीत में मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि जैसे ही मनरेगा योजना से श्रीराम का नाम जुड़ा, कांग्रेस को पेट में दर्द शुरू हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे देश को पता है कि कांग्रेस के लोग सनातन विरोधी सोच रखते हैं और उन्हें राम नाम से समस्या है।

योजना में अब 125 दिनों की रोजगार गारंटी

जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि मनरेगा योजना में अब 125 दिनों की रोजगार गारंटी रहेगी। इसके साथ ही डिजिटल हाजिरी, आधारभूत सुविधाओं में बढ़ोतरी और राज्यों की भागीदारी को और मजबूत किया गया है, ताकि योजना का बेहतर क्रियान्वयन हो सके। उन्होंने कहा कि फसल के समय मजदूरों की उपलब्धता को लेकर किसानों को अब परेशानी नहीं होगी। योजना को आमजन से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

रामजी का नाम आना सौभाग्य की बात

प्रभारी मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोगों को पसंद नहीं है कि रामजी का नाम आ जाए। नामकरण में रामजी का नाम आना सौभाग्य की बात की है। कहा कि इस योजना में राज्यों की भागीदारी को और सुनिश्चित किया है। जिससे बेहतर तरीके से कार्य हो सके।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Good News: राजस्थान में सीकर से बीकानेर तक स्मार्ट नेशनल हाईवे की तैयारी, केंद्र सरकार ने शुरू की कवायद
सीकर
smart-highway

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Jan 2026 11:37 am

Published on:

13 Jan 2026 11:34 am

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / मनरेगा में राम का नाम… कांग्रेस क्यों परेशान? धौलपुर में मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

वनरक्षक पर ट्रेक्टर चढ़ाने वाला बजरी माफिया गिरफ्तार

वनरक्षक पर ट्रेक्टर चढ़ाने वाला बजरी माफिया गिरफ्तार Gravel mafia arrested for running tractor over forest guard
धौलपुर

पुलिस थाने और चौकियों के सामने से गुजर रहे बजरी माफिया, धृष्टराष्ट्र की भूमिका में जिम्मेदार

पुलिस थाने और चौकियों के सामने से गुजर रहे बजरी माफिया, धृष्टराष्ट्र की भूमिका में जिम्मेदार Gravel mafia passing in front of police stations and outposts, responsible in the role of Dhritarashtra
धौलपुर

धौलपुर में वनरक्षक की मौत मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बजरी माफिया गिरफ्तार

धौलपुर

धौलपुर में वनकर्मी जितेंद्र सिंह की मौत, माफिया ने चढ़ा दी थी बजरी से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली, काटना पड़ा था एक पैर

forest officer jitendra singh shekhawat died
धौलपुर

जिंदगी की जंग लड़ रहा वनकर्मी, काटना पड़ा बांया पैर

जिंदगी की जंग लड़ रहा वनकर्मी, काटना पड़ा बांया पैर Forest worker fighting for his life, left leg amputated
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.