मनरेगा में राम का नाम… कांग्रेस क्यों परेशान? धौलपुर में मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का बड़ा बयान

मंत्री जवाहर सिंह बेढम। फोटो पत्रिका
धौलपुर। धौलपुर दौरे पर पहुंचे जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने मनरेगा योजना को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मनरेगा को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए किए जा रहे बदलावों से कांग्रेस पार्टी क्यों परेशान है, यह समझ से परे है।
धौलपुर पत्रकारों से बातचीत में मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि जैसे ही मनरेगा योजना से श्रीराम का नाम जुड़ा, कांग्रेस को पेट में दर्द शुरू हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे देश को पता है कि कांग्रेस के लोग सनातन विरोधी सोच रखते हैं और उन्हें राम नाम से समस्या है।
जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि मनरेगा योजना में अब 125 दिनों की रोजगार गारंटी रहेगी। इसके साथ ही डिजिटल हाजिरी, आधारभूत सुविधाओं में बढ़ोतरी और राज्यों की भागीदारी को और मजबूत किया गया है, ताकि योजना का बेहतर क्रियान्वयन हो सके। उन्होंने कहा कि फसल के समय मजदूरों की उपलब्धता को लेकर किसानों को अब परेशानी नहीं होगी। योजना को आमजन से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।
प्रभारी मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोगों को पसंद नहीं है कि रामजी का नाम आ जाए। नामकरण में रामजी का नाम आना सौभाग्य की बात की है। कहा कि इस योजना में राज्यों की भागीदारी को और सुनिश्चित किया है। जिससे बेहतर तरीके से कार्य हो सके।
