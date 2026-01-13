मनरेगा में राम का नाम… कांग्रेस क्यों परेशान? धौलपुर में मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का बड़ा बयान

जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि मनरेगा योजना में अब 125 दिनों की रोजगार गारंटी रहेगी। इसके साथ ही डिजिटल हाजिरी, आधारभूत सुविधाओं में बढ़ोतरी और राज्यों की भागीदारी को और मजबूत किया गया है, ताकि योजना का बेहतर क्रियान्वयन हो सके। उन्होंने कहा कि फसल के समय मजदूरों की उपलब्धता को लेकर किसानों को अब परेशानी नहीं होगी। योजना को आमजन से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।