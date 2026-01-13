Good News: राजस्थान में सीकर से बीकानेर तक स्मार्ट नेशनल हाईवे की तैयारी, केंद्र सरकार ने शुरू की कवायद

Photo: AI generated
सीकर। जयपुर-बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसों को रोकने के लिए कवायद शुरू की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे (मोर्थ) की ओर से सीकर जिले के रसीदपुरा से बीकानेर तक राष्ट्रीय राजमार्ग को स्मार्ट और सुरक्षित बनाने की दिशा में बनाया जा रहा है। राजमार्ग पर जगह-जगह डिजिटल चेतावनी स्क्रीन, स्पीकर सिस्टम और सीसीटीवी कैमरों के लिए खंभे लगाए जा रहे हैं।
डिजीटल स्क्रीन पर कई किलोमीटर पहले यातायात को लेकर चेतावनी का डिस्प्ले किया जाएगा। इससे वाहन चालकों को घना कोहरा, यातायात जाम और कोहरे की मिलेगी रियल-टाइम जानकारी मिलेगी। अच्छी बात है कि इनकी मॉनिटरिंग परिवहन विभाग में बनने वाले कंट्रोल रूम से की जाएगी। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही वाहन चालकों को इसकी सौगात मिल जाएगी।
इस व्यवस्था से कोहरे में होने वाले हादसों में कमी आएगी। अनावश्यक जाम पर नियंत्रण लगेगा। तेज रफ्तार और लापरवाही पर नजर और यात्रियों की सुरक्षा में बढ़ोतरी होगी। चालकों को डिजिटल स्क्रीन के जरिए मार्ग पर रुकने या नहीं रुकने, गति सीमा को कम करने, संबंधित क्षेत्र में मार्ग की स्थिति की जानकारी डिस्पले होगी। हाइवे पर लगाए खम्बों में स्पीकर और कैमरे लगेंगे। जिनके जरिए बिना इजाजत और दुर्घटना संभावित क्षेत्र में वाहन खड़े होने पर कंट्रोल रूम में जानकारी पहुंचेगी।
इसके बाद संबंधित स्थान पर लगी डिजिटल स्क्रीन पर चेतावनी संदेश प्रसारित किया जाएगा, जिससे वाहन चालकों को समय रहते निर्णय लेने में मदद मिलेगी। किसी स्थान पर वाहन गलत जगह खड़ा होने या अचानक ब्रेक लगाने की स्थिति बनने, हादसे की आशंका होने पर कंट्रोल रूप से तत्काल एनाउंसमेंट किया जाएगा।
रसीदपुर से बीकानेर तक यह नई तकनीक आधारित व्यवस्था हाईवे को सुरक्षित, स्मार्ट और दुर्घटनामुक्त बनाने की दिशा में अहम साबित होगी।
-दीपक सैनी, प्रोजेक्ट मैनेजर ओ एंड एम, एनएचएआई
बड़ी खबरेंView All
सीकर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग