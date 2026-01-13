Good News: राजस्थान में सीकर से बीकानेर तक स्मार्ट नेशनल हाईवे की तैयारी, केंद्र सरकार ने शुरू की कवायद

इस व्यवस्था से कोहरे में होने वाले हादसों में कमी आएगी। अनावश्यक जाम पर नियंत्रण लगेगा। तेज रफ्तार और लापरवाही पर नजर और यात्रियों की सुरक्षा में बढ़ोतरी होगी। चालकों को डिजिटल स्क्रीन के जरिए मार्ग पर रुकने या नहीं रुकने, गति सीमा को कम करने, संबंधित क्षेत्र में मार्ग की स्थिति की जानकारी डिस्पले होगी। हाइवे पर लगाए खम्बों में स्पीकर और कैमरे लगेंगे। जिनके जरिए बिना इजाजत और दुर्घटना संभावित क्षेत्र में वाहन खड़े होने पर कंट्रोल रूम में जानकारी पहुंचेगी।