पोकरण में हनुमान जन्मोत्सव पर बनेगा 351 किलो रोटे का महाप्रसाद

महाप्रसाद की सबसे बड़ी विशेषता इसे पकाने की पारंपरिक तकनीक है। रोटा विशेषज्ञ जगदीश जोशी और उनकी टीम के अनुसार इतने विशाल रोट को पकाना किसी चुनौती से कम नहीं है। पहले आटे को शुद्ध दूध में गूंथकर एक विशाल परात में रोटे का आकार दिया जाता है। इसे सूतीकपड़े और जूट के बारदानों से इस तरह लपेटा जाता है कि भाप का एक अंश भी बाहर न निकल सके। गोबर की थेपडिय़ों (उपलों) के विशाल ढेर के बीच इस रोटे को दबा दिया जाता है। यदि रोटा 200 किलो से अधिक है तो उसे पूरे 48 घंटे तक अंगारों के बीच पकने के लिए छोड़ दिया जाता है।