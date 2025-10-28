36 घंटे का निर्जला व्रत पूर्ण, गूंजे मंगल गीत और भक्ति के स्वर

अल सुबह गड़ीसर तालाब के घाटों पर महिलाओं और पुरुषों की लंबी कतारें श्रद्धा का दृश्य पेश कर रही थीं। बांस की बनी टोकरी और सूपली में पूजा सामग्री लिए पुरुष आगे-आगे, जबकि पीछे पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं व बच्चे चल रहे थे। मंगल गीतों और भक्ति संगीत से गूंजते माहौल ने तालाब परिसर को पूरी तरह धर्ममय बना दिया। छठ व्रतियों ने सूर्यदेव को ठेकुआ, मौसमी फल, पुष्प और कंदमूल से पूजन अर्पित किया। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड से आए प्रवासी परिवारों की बड़ी संख्या ने इस आयोजन में भाग लिया। सामूहिक पूजन के बीच आसमान में हुई आतिशबाजी ने अद्भुत दृश्य रचा, जिससे पूरा गड़ीसर परिसर आस्था की रोशनी में नहाया दिखा।