Jaisalmer: स्वर्णनगरी के 700 बच्चे हॉबी क्लासेज और समर कैम्प में निखार रहे हुनर

कुछ बच्चे तैराकी में प्रशिक्षण ले रहे हैं तो कुछ खेल मैदानों में पसीना बहा रहे है। इसके अलावा कंप्यूटर लैब में नई तकनीक सीखने का उत्साह भी साफ नजर आ रहा है। शहर में इस बार पेंटिंग, स्केचिंग, क्राफ्ट, डांस, संगीत, कराटे, योग, क्रिकेट, बैडमिंटन, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कंप्यूटर, रोबोटिक्स और अबेकस जैसी गतिविधियों की मांग बढ़ी है। कई संस्थानों ने आयु वर्ग के अनुसार विशेष बैच तैयार किए हैं, जहां बच्चों को खेल-खेल में नई चीजें सीखने का अवसर मिल रहा है। प्रशिक्षकों का कहना है कि इस बार पिछले वर्षों की तुलना में बच्चों की भागीदारी अधिक है। अभिभावक चेतन व्यास, दिनेश कुमार, प्रेम शर्मा आदि का मानना है कि डिजिटल दौर में बच्चों का बढ़ता स्क्रीन टाइम चिंता का विषय बन गया है। ऐसे में समर कैम्प और हॉबी क्लासेज बच्चों को मोबाइल और टीवी से दूर रखकर रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ रहे हैं। साथ ही उनमें अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास का विकास भी हो रहा है। कई बच्चे पहली बार अपनी रुचि के क्षेत्र में प्रशिक्षण लेकर भविष्य के कॅरियर विकल्पों को भी समझने लगे हैं।