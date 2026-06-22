Jaisalmer: हर गली में खौफ…हर सडक़ पर स्वच्छंदता… जैसलमेर में करीब 3000 श्वानों से बिगड़ती जन सुरक्षा

जैसलमेर. पर्यटननगरी में आवारा श्वानों की बढ़ती संख्या अब जन सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है। शहर की मुख्य सडक़ों से लेकर मोहल्लों, बाजारों और पर्यटन स्थलों तक श्वानों के झुंड खुलेआम घूमते नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में स्थिति ऐसी हो गई है कि छोटे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए अकेले घर से निकलना भी जोखिम भरा हो गया है। सुबह और शाम के समय श्वानों के झुंड अधिक सक्रिय रहते हैं, जिससे मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोगों और स्कूल जाने वाले बच्चों में भय का माहौल बना हुआ है। शहरवासियों का कहना है कि कई बार श्वान अचानक राहगीरों के पीछे दौड़ पड़ते हैं या वाहनों के सामने आ जाते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। रात के समय सुनसान सडक़ों पर इनका आतंक और अधिक बढ़ जाता है। कई क्षेत्रों में लोग बच्चों को अकेले बाहर खेलने भेजने से भी कतरा रहे हैं।