जैसलमेर में 2 हादसे: ट्रेन से गिरकर नागौर का युवक लहूलुहान, नीलगाय को बचाने के चक्कर में पलटी कार; 1 की मौत, 2 घायल

हादसे में नागौर जिले का रहने वाला युवक कैलाश गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत और सूझबूझ के बाद युवक को ट्रेन के नीचे से सुरक्षित बाहर निकाला गया। युवक खून से लथपथ था, जिसे तुरंत लाठी के स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे पोकरण रेफर कर दिया।