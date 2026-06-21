Jaisalmer: ‘सपनों’ की री-नीट परीक्षा शांतिपूर्वक सम्पन्न, 526 में से 478 ने दी परीक्षा

दोपहर 2 से सायं 5.15 बजे की अवधि के लिए आयोजित की गई परीक्षा को लेकर सुबह से ही शहर में विशेष हलचल देखने को मिली। परीक्षा केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों की आवाजाही बनी रही, वहीं प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। परीक्षा प्रभारी विशनसिंह राठौड़ ने बताया कि इस बार गोपा विद्यालय केंद्र पर 334 में से 300 और बालिका विद्यालय में 192 में से 178 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इस तरह से दोनों केंद्रों पर कुल 526 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, उनमें से 478 ने परीक्षा दी और 48 जने गैर हाजिर रहे। अभ्यर्थियों की उपस्थिति का प्रतिशत 90.87 रहा, जबकि पिछली बार 3 मई को आयोजित हुई परीक्षा में जैसलमेर में कुल 454 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे, उनमें से 444 ने परीक्षा दी थी। एनटीए की तरफ से अभ्यर्थियों को सेंटर चुनने की छूट दी गई थी, जिससे संख्या में इजाफा हुआ।