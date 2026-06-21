Jaisalmer Crime News: बोहा हत्याकांड में मृतक की पहचान, ट्रैक्टर लेकर फरार आरोपी तलाश जारी

पुलिस अब घटनास्थल से जुटाए गए वैज्ञानिक साक्ष्यों, तकनीकी जानकारियों और अन्य सुरागों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। मृतक के पुत्र राकेश सोनी ने मोहनगढ़ थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने अनुसंधान की गति बढ़ा दी है। संभावित ठिकानों पर दबिश देने के साथ-साथ संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। मामले के हर पहलू की गहनता से पड़ताल की जा रही है ताकि हत्या के कारणों और आरोपियों की भूमिका का स्पष्ट खुलासा हो सके। पोस्टमार्टम के दौरान मोहनगढ़ थाना के एएसआइ जालमसिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौजूद रहे। मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों का मिलान कर जांच को आगे बढ़ा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हत्या के पीछे की वजह जानने के लिए मृतक के परिजनों, परिचितों और अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही घटनास्थल से मिले साक्ष्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण भी जारी है। उनके अनुसार जांच से जुड़े हर पहलू पर गंभीरता से काम किया जा रहा है और उम्मीद है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा।