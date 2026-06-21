Jaisalmer: सेहत का सवेरा, योग की पाठशाला: योगमय हुई स्वर्णनगरी, हर ओर गूंजा निरोगी जीवन का संदेश

अखिल विश्व गायत्री परिवार जैसलमेर ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर योग कार्यक्रम के बाद आमजन में तुलसी पौधों का वितरण किया। पूनम स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम में योग सत्र संपन्न होने के बाद गायत्री परिवार के सदस्यों ने निःशुल्क पौधे वितरित किए। जिला गायत्री परिवार के न्यासी बाबुदान ने बताया कि सुबह गायत्री परिवार के सदस्यों ने योग कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों को तुलसी पौधे दिए गए। उन्हें योग के महत्त्व के साथ पर्यावरण संरक्षण और तुलसी पौधे के गुणों से अवगत कराया गया। गायत्री परिवार प्रतिवर्ष योग दिवस पर निःशुल्क औषधीय पौधों का वितरण करता है। इस वितरण में चैनाराम, महेश माहेश्वरी, तरुण माहेश्वरी, रितेश श्रीमाली और मुन्ना गिरी शामिल थे।