Jaisalmer: चलती ट्रेन में चढ़ते फिसला युवक, प्लेटफॉर्म बीच फंसा, गंभीर घायल, मचा हड़कंप

निर्धारित ठहराव पूरा होने पर ट्रेन रवाना होने लगी। इसी दौरान कैलाश दौड़कर वापस ट्रेन में चढ़ने लगा, लेकिन जल्दबाजी में उसका पैर फिसल गया। संतुलन बिगड़ते ही वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच जा गिरा। हादसे में उसके शरीर पर कई स्थानों पर गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही स्टेशन मास्टर रामजीलाल मीणा, स्थानीय ग्रामीण मुशर्रफ, अनवर खां, आरिफ़ खां, इमरान खान, अमीन खां तथा रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद खून से लथपथ घायल युवक को बाहर निकाला गया। इसके बाद 108 एम्बुलेंस से लाठी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे पोकरण रेफर कर दिया। घटना की सूचना पर लाठी थाने से सहायक उपनिरीक्षक किशनसिंह भाटी पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और घायल के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा चलती ट्रेन में चढ़ने की जल्दबाजी के कारण हुआ।