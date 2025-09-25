97 किलो डोडा पोस्त और अफीम का दूध जब्त

मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस थाना रामगढ़ ने 97 किलो 860 ग्राम डोडा पोस्त और 260 ग्राम अफीम का दूध जब्त किया। इस कार्रवाई में आरोपी भीखाराम उर्फ भीखचंद पुत्र दाउलाल उर्फ डाउलाल भार्गव निवासी आनंदपुरा रामगढ़ को गिरफ्तार किया गया।उक्त कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाशदान जुगतावत और वृताधिकारी रूपसिंह ईन्दा के निर्देशन में की गई। जांच के दौरान पुलिस टीम ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी करने वालों के खिलाफ दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सक्रियता दिखाई। गिरफ्तार मुल्जिम से मादक पदार्थों के संबंध में विस्तृत पूछताछ और अनुसंधान जारी है।
पुलिस टीम में सहायक उप निरीक्षक प्रेमशंकर, हेड कांस्टेबल अर्जुनराम, कांस्टेबल पवन कुमार, गिरधारीसिंह, मालाराम, उमराव, रमेश कुमार, विजय, नरसीराम, खेतू महिला कानि और हजारसिंह शामिल थे। थाना मोहनगढ़ की टीम में नाथुसिंह थानाधिकारी, प्रदीप कुमार और मनोज कुमार ने सहयोग किया।