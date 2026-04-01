टायरों की दुकान में भीषण आग से नुकसान, पुलिस ने दो युवकों को बचाया

जैसलमेर शहर स्थित शहीद जयसिंह भाटी चौराहा पर स्थित टायर पंक्चर सुधारने की दुकान में रविवार देर रात भीषण आग लग जाने से अफरा-तफरी मच गई। टायरों में लगी विकट आग ने पास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी के अनुसार आग की लपटों में दुकान के बाहर सो रहे दो युवक घिर गए, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने बचाया। जानकारी के अनुसार आग रात करीब 1 बजे लगी। आग ने पास के एक बंद पड़े ढाबे को भी अपनी चपेट में ले लिया। टायरों में आग लगने से ऊंची-ऊंची लपटें दिखाई दी। दमकल की गाडिय़ों व कार्मिकों ने करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। बताया जाता है कि जिस समय आग फैली, तब दुकान के बाहर शेड के नीचे दो युवक सो रहे थे। उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। जानकारी के अनुसार इसी दौरान कोतवाली थाने की गश्ती टीम वहां से गुजरी। आग की लपटें देख टीम ने फुर्ती दिखाते हुए छपरे में सो रहे दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला।