Rajasthan: लखा गांव में धरना 9वें दिन भी जारी, MLA भाटी बोले- ‘मांगें नहीं मानीं तो ईंट से ईंट बजा देंगे…’

जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी ने बताया कि कंपनी प्रतिनिधियों और ग्रामीणों के बीच वार्ता चल रही है। संभावना है कि मंगलवार तक कोई समाधान निकल सकता है। हालांकि, ग्रामीणों का कहना है कि वे अब केवल आश्वासनों से संतुष्ट नहीं होंगे। लखा निवासी रामसिंह ने कहा कि हमें न्याय और ठोस कार्रवाई चाहिए। मुआवजे के साथ कंपनी की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। ग्रामीणों ने ऐलान किया है कि अगर मंगलवार तक मांगें पूरी नहीं हुईं तो लखा और आसपास के गांवों में कंपनी के सभी कार्य ठप कर दिए जाएंगे।