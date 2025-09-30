Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: लखा गांव में धरना 9वें दिन भी जारी, MLA भाटी बोले- 'मांगें नहीं मानीं तो ईंट से ईंट बजा देंगे…'

Rajasthan News: जैसलमेर जिले के लखा गांव में 19 सितंबर को हाइटेंशन तार की चपेट में आने से घायल हुए वीरम सिंह को न्याय दिलाने की मांग को लेकर शुरू हुआ धरना मंगलवार को 9वें दिन भी जारी रहा।

2 min read

जैसलमेर

image

Nirmal Pareek

Sep 30, 2025

Ravindra Singh Bhati

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: जैसलमेर जिले के लखा गांव में 19 सितंबर को हाइटेंशन तार की चपेट में आने से घायल हुए वीरम सिंह को न्याय दिलाने की मांग को लेकर शुरू हुआ धरना मंगलवार को 9वें दिन भी जारी रहा। इस आंदोलन में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और साधु-संत शामिल हैं। ये सभी लोग निजी कंपनी और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जता रहे हैं।

भाटी ने धरनास्थल पर लगातार दूसरी रात खाट पर सोकर गुजारी और चेतावनी दी कि यदि मंगलवार तक मांगें पूरी नहीं हुईं तो कंपनी की सभी साइटों पर काम बंद करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो कंपनी और प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे।

1 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग

19 सितंबर को लखा गांव में एक निजी कंपनी द्वारा हाइटेंशन लाइन बिछाने के दौरान अपर्याप्त सुरक्षा इंतजामों के कारण वीरम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। वर्तमान में उनका इलाज जोधपुर के MDM हॉस्पिटल में चल रहा है। इस हादसे ने कंपनी की लापरवाही को उजागर किया। जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश भड़क उठा। ग्रामीणों ने 22 सितंबर से कंपनी के गेट के बाहर धरना शुरू किया था। ग्रामीण 1 करोड़ रुपये मुआवजे और कंपनी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

लखा गांव में चल रहे धरने में हर दिन लोगों की भीड़ बढ़ रही है। सोमवार को भी सैकड़ों ग्रामीण, साधु-संत और जनप्रतिनिधि धरनास्थल पर जुटे। महंत रामगिरी, जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी, रालोपा नेता थानसिंह डोली जैसे कई प्रमुख लोग आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं।

'कंपनी का काम बंद करवाएंगे'

शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने धरनास्थल पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि कंपनी का काम पहले से ही ठप है, लेकिन मंगलवार तक मांगें नहीं मानी गईं तो सभी साइटों पर काम पूरी तरह बंद करवा देंगे। उन्होंने प्रशासन और कंपनी को कड़ी चेतावनी दी कि अगर मांगें अनसुनी रहीं तो आंदोलन और तेज होगा।

वार्ता जारी, लेकिन ग्रामीण अड़े

जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी ने बताया कि कंपनी प्रतिनिधियों और ग्रामीणों के बीच वार्ता चल रही है। संभावना है कि मंगलवार तक कोई समाधान निकल सकता है। हालांकि, ग्रामीणों का कहना है कि वे अब केवल आश्वासनों से संतुष्ट नहीं होंगे। लखा निवासी रामसिंह ने कहा कि हमें न्याय और ठोस कार्रवाई चाहिए। मुआवजे के साथ कंपनी की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। ग्रामीणों ने ऐलान किया है कि अगर मंगलवार तक मांगें पूरी नहीं हुईं तो लखा और आसपास के गांवों में कंपनी के सभी कार्य ठप कर दिए जाएंगे।

Published on:

30 Sept 2025 12:05 pm

Rajasthan: लखा गांव में धरना 9वें दिन भी जारी, MLA भाटी बोले- 'मांगें नहीं मानीं तो ईंट से ईंट बजा देंगे…'

