जोधपुर

Jodhpur: नकल करते पकड़ी गई ABVP की प्रांत मंत्री, मामला सामने आते ही हनुमान बेनीवाल ने भाजपा से पूछा तीखा सवाल

Poonam Bhati: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की जोधपुर प्रांत मंत्री पूनम भाटी परीक्षा में नकल करते पकड़ी गई हैं।

2 min read

जोधपुर

image

Anil Prajapat

Sep 30, 2025

Poonam-Bhati-Hanuman-Beniwal

पूनम भाटी और हनुमान बेनीवाल। फोटो: सोशल

जोधपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की जोधपुर प्रांत मंत्री पूनम भाटी परीक्षा में नकल करते पकड़ी गई हैं। मामला सामने आने के बाद विश्वविद्यालय में हलचल मच गई। एनएसयूआई पदाधिकारियों ने इस मामले में एबीवीपी से पदाधिकारी को हटाने की मांग की है। नकल प्रकरण मामले को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है।

दरअसल, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में इस समय सेमेस्टर परीक्षाएं चल रही हैं। न्यू कैंपस में दूसरी पारी में हिन्दी द्वितीय सेमेस्टर सहित अन्य परीक्षाओं का पर्चा था। इसी दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की महिला पदाधिकारी पूनम भाटी मोबाइल पर नकल करते हुए पकड़ी गई।

मोबाइल पर कर रही थी नकल

परीक्षा के दौरान एक परीक्षा कक्ष में पूनम भाटी को मोबाइल से नकल करते हुए ड्यूटी दे रहे वीक्षक ने देख लिया। वह तुरंत उसे पकड़कर परीक्षा कंट्रोल रूम ले गया। इसके अलावा एक और छात्रा को नकल करते पकड़ा गया। परीक्षा कंट्रोल रूम में दोनों छात्राओं के विरुद्ध केस बनाया गया। इस मामले में विवि के जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

हनुमान बेनीवाल बोले- भाजपा का क्या रुख रहेगा?

उधर, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने रात को सोशल मीडिया पर कहा कि पहले जोधपुर स्थित एमबीएम यूनिवर्सिटी में विधि मंत्री जोगाराम पटेल की पौत्री नकल करते हुए पकड़ी गई और अब एबीवीपी की प्रांत मंत्री पूनम भाटी जोधपुर स्थित जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में नकल करते हुए पकड़ी गई। विधि मंत्री की पौत्री वाले मामले को भाजपा ने दबाने का प्रयास किया, अब इस मामले को लेकर पार्टी का क्या रुख रहेगा।

एनएसयूआई ने की पद से हटाने की मांग

वहीं, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष बबलू सोलंकी ने पूनम भाटी को पद से हटाने की मांग की है। राष्ट्रीय प्रवक्ता पारस गुर्जर ने भी पूनम भाटी को पद से हटाने की मांग की है।

कुचामन शहर

