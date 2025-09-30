Jodhpur: नकल करते पकड़ी गई ABVP की प्रांत मंत्री, मामला सामने आते ही हनुमान बेनीवाल ने भाजपा से पूछा तीखा सवाल

उधर, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने रात को सोशल मीडिया पर कहा कि पहले जोधपुर स्थित एमबीएम यूनिवर्सिटी में विधि मंत्री जोगाराम पटेल की पौत्री नकल करते हुए पकड़ी गई और अब एबीवीपी की प्रांत मंत्री पूनम भाटी जोधपुर स्थित जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में नकल करते हुए पकड़ी गई। विधि मंत्री की पौत्री वाले मामले को भाजपा ने दबाने का प्रयास किया, अब इस मामले को लेकर पार्टी का क्या रुख रहेगा।