Russia-Ukraine War: ‘वे बस वे जिंदा लौट आएं…’, फूट-फूटकर रोते हुए बोली पत्नी, बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल, रूस-यूक्रेन के युद्ध में फंस गए राजस्थान के 2 युवा

सुरेन्द्र और महावीर दोनों की शादी हो चुकी हैं और दोनों दो-दो बच्चों के पिता हैं। परिवारजन विशेषकर माता-पिता, पत्नियां और मासूम बच्चे दिन-रात एक ही दुआ कर रहे हैं कि किसी भी तरह सरकार उन्हें सुरक्षित वापस लाने का रास्ता निकाले। पत्नी बस रो-रोकर एक ही बात दोहरा रही है कि 'वे बस वे जिंदा लौट आएं…', वहीं बच्चों का भी रो-रोकर हाल बुरा है। ग्रामीण भी शासन-प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि दोनों की घर वापसी के लिए ठोस प्रयास किए जाएं।