Kota: रुला देगा TV के बाल कलाकार की अंतिम विदाई का दृश्य, एक साथ मुक्तिधाम पहुंची 2 बेटों की अर्थी

जब कोई व्यक्ति बंद कमरे में, कम वेंटिलेशन वाले स्थान पर या एसी के जरिए इस गैस के संपर्क में आता है तो यह फेफड़ों से रक्त में घुल जाती है। गैस का सबसे खतरनाक प्रभाव इसकी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की क्षमता है। आम तौर पर हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, लेकिन कार्बन मोनो ऑक्साइड के साथ जुड़ने पर रक्त में ऑक्सीजन का प्रवाह बाधित हो जाता है। इसका प्रभाव धीरे-धीरे शुरू होता है। शुरुआती लक्षणों में सिरदर्द, चक्कर आना, थकान और उल्टी शामिल है। यदि लंबे समय तक उच्च मात्रा में कार्बन मोनो ऑक्साइड शरीर में रहे तो इससे बेहोशी, दिल और दिमाग की गंभीर क्षति और अंततः मौत भी हो सकती है। छोटे बच्चों, गर्भवती और वृद्धों के लिए यह गैस खतरनाक होती है।