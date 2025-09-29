टीवी एक्टर मौत मामला: बुझ गए दो चिराग…बार-बार बेटे को उठाती रही मां, कभी लिपटती-कभी बिलखती

जितेंद्र ने बताया कि दोनों बेटे डांडिया कार्यक्रम में गए थे। रात करीब 10.30 बजे वे घर लौट आए। मैं पास ही जागरण में था। दोनों बच्चे मेरे पास आए थे, लेकिन नींद आने की बात कहकर फ्लैट पर चले गए। करीब रात 11.30 बजे मैं भी फ्लैट पर गया और घंटी बजाई, लेकिन गेट नहीं खुला। मैं वापस जागरण में चला गया। इसके बाद रात करीब 12.30 बजे जानकारी मिली कि मेरे फ्लैट से धुआं निकल रहा है। तुरंत गेट बजाया, लेकिन जब वह नहीं खुला तो पड़ोसियों की मदद से गेट तोड़ा। अंदर धुआं भरा था। एक बेटा कमरे में और दूसरा बाथरूम में अचेत मिला। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।