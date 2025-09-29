Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

टीवी एक्टर मौत मामला: बुझ गए दो चिराग…बार-बार बेटे को उठाती रही मां, कभी लिपटती-कभी बिलखती

Veer Sharma Death: होनहार बेटों की मौत के बाद मां रीता बच्चों के पार्थिव शरीर के पास बैठ गई और कांपती आवाज में बोली 'यहां क्यों लेटा है, उठ खड़ा हो।' बेटों की देह देख उनका धैर्य टूट गया।

2 min read

कोटा

image

Kamal Mishra

Sep 29, 2025

TV actor Veer Sharma Death

वीर शर्मा को उठातीं उनकी मां रीता (फोटो-पत्रिका)

कोटा। अनंतपुरा थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक मल्टीस्टोरी के फ्लैट में शनिवार देर रात लगी भीषण आग के बाद फैले धुएं में दम घुटने से बाल टीवी कलाकार वीर शर्मा (10) और उसके भाई शौर्य (15) की मौत हो गई। वीर ने टीवी सीरियल 'श्रीमद् रामायण' में भरत के बेटे का रोल निभाया था।

वीर 2 अक्टूबर को शूटिंग के लिए मुंबई जाने वाला था। पिता की इच्छा पर दोनों बच्चों का नेत्रदान करवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद रविवार को जैसे ही दोनों भाइयों के शव घर अपार्टमेंट पहुंचे तो वहां मातम पसर गया। मां रीता शर्मा के विलाप और पिता जितेंद्र शर्मा के टूटे हुए शब्दों ने हर आंख को नम कर दिया।

बेटों का देह देख मां का टूटा धैर्य

मां रीता बच्चों के पार्थिव शरीर के पास बैठ गई और कांपती आवाज में बोली 'यहां क्यों लेटा है, उठ खड़ा हो।' बेटों की देह देख उनका धैर्य टूट गया। वह बार-बार उसे उठाने की कोशिश करती और कहती कि 'तू उठ क्यों नहीं रहा है?' परिजन किसी तरह मां को बच्चों के पास से हटाकर संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन मां का करुण क्रंदन सुन हर किसी का कलेजा मुंह को आ गया।

आज बिना चश्मे के कैसे

अंतिम संस्कार से पहले जब बड़ा बेटा शौर्य चश्मा लगाए बिना नजर आया तो मां ने कांपती आवाज में कहा 'तू तो कभी बिना चश्मे के नहीं रहता था, आज कैसे बिना चश्मे के है?' परिजन ने शौर्य की आंखों पर चश्मा पहनाया तो मां फूट-फूटकर रो पड़ी। इस दृश्य ने मुक्तिधाम में मौजूद हर व्यक्ति को शोक में डाल दिया।

पिता बोले: देना पड़ रहा मौत का इंटरव्यू

पिता जितेंद्र शर्मा का दर्द भी किसी से कम नहीं था। वे बार-बार नम आंखों से मीडिया से कहते रहे 'आज तक मेरे बेटे इंटरव्यू देते थे, लेकिन आज मुझे उनकी मौत का इंटरव्यू देना पड़ रहा है।'

साउंड प्रूफ फ्लैट में दब गई बच्चों की गुहार

दीपश्री संग-संग ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर बने फ्लैट में जिस समय हादसा हुआ तब दोनों बच्चे घर पर अकेले सो रहे थे। फ्लैट साउंड प्रूफ होने के कारण बच्चों की गुहार भी पड़ोसी नहीं सुन पाए। बच्चे आग की चपेट में नहीं आए। चिकित्सकों के अनुसार, दोनों की मौत फ्लैट में जमा हुई कार्बन मोनो ऑक्साइड से दम घुटने से हुई है।

पिता जागरण में, मां शूटिंग पर

पिता जितेंद्र कोचिंग इंस्टीट्यूट में कैमेस्ट्री के सीनियर फैकल्टी हैं। वे नजदीक ही जागरण में गए थे। वहीं टीवी एक्ट्रेस मां रीता शूटिंग के सिलसिले में मुंबई गई हुई थीं। सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि फ्लैट का ड्रॉइंग रूम पूरी तरह जल गया। घर के अन्य हिस्से भी धुएं से काले हो गए।

ऐसे हुआ पूरा हादसा

जितेंद्र ने बताया कि दोनों बेटे डांडिया कार्यक्रम में गए थे। रात करीब 10.30 बजे वे घर लौट आए। मैं पास ही जागरण में था। दोनों बच्चे मेरे पास आए थे, लेकिन नींद आने की बात कहकर फ्लैट पर चले गए। करीब रात 11.30 बजे मैं भी फ्लैट पर गया और घंटी बजाई, लेकिन गेट नहीं खुला। मैं वापस जागरण में चला गया। इसके बाद रात करीब 12.30 बजे जानकारी मिली कि मेरे फ्लैट से धुआं निकल रहा है। तुरंत गेट बजाया, लेकिन जब वह नहीं खुला तो पड़ोसियों की मदद से गेट तोड़ा। अंदर धुआं भरा था। एक बेटा कमरे में और दूसरा बाथरूम में अचेत मिला। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 06:20 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / टीवी एक्टर मौत मामला: बुझ गए दो चिराग…बार-बार बेटे को उठाती रही मां, कभी लिपटती-कभी बिलखती

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पटना-कोटा एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर खाना बनाते पकड़े गए अवैध वेंडर, अचानक छापेमारी से ट्रेन के अंदर और बाहर मचा हड़कंप

Kota Patna Train
कोटा

Kota: अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, दम घुटने से बाल कलाकार और उसके भाई की दर्दनाक मौत

कोटा

IMD Alert: अगले 5 दिन राजस्थान में यहां होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं मंदा, सोयाबीन, धान तेज

Kota mandi bhav
कोटा

Kota: रिश्वत मामले में पटवारी को मिली 3 साल की जेल, ACB की टीम ने रंगे हाथों किया था गिरफ्तार

Jail
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.