राजस्थान के जैसलमेर में 20 साल बाद दिखा दुनिया का दुर्लभ पक्षी, भारत-पाक सीमा के पास देखा गया सिंध वुडपेकर

पक्षी विशेषज्ञ पर्थ जगानी ने कहा कि यह दुर्लभ दर्शन जैसलमेर में पर्यटन को बढ़ावा दे सकता है और इलाके को वन्यजीव प्रेमियों का हॉटस्पॉट बना सकता है। गाइडेड बर्डवॉचिंग टूर अब काफी लोकप्रिय हो रहे हैं, जहां लोग खास तौर पर सिंध वुडपेकर को उसके प्राकृतिक घर में देखने आ रहे हैं। वरिष्ठ वन्यजीव विशेषज्ञ डॉ. सुमित डूकिया ने बताया कि पर्यटन की यह बढ़ोतरी इलाके की जैव विविधता को दिखाती है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मदद पहुंचाती है। होटल, लोकल गाइड और सेवाएं देने वालों को ज्यादा काम मिल रहा है। इससे पता चलता है कि सिंध वुडपेकर का दिखना संरक्षण और इको-टूरिज्म दोनों को फायदा पहुंचा रहा है।