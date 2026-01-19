Weather Update: जनवरी में बारिश लेकर आएगा पश्चिमी विक्षोभ, 72 घंटों के लिए IMD ने जारी किया नया अलर्ट

मौसम बदलने से दिन के तापमान में मामूली गिरावट और रातों में ठंड बढ़ सकती है। हालांकि बारिश रुकने के बाद कुछ हिस्सों में हल्का कोहरा व ठंड की स्थिति बन सकती है। विभाग का कहना है कि किसानों को इस अवधि में फसलों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, खासकर उन क्षेत्रों में जहां बिजली और तेज हवा की आशंका बनी हुई है। जनवरी के तीसरे सप्ताह में राजस्थान के उत्तर और पूर्वी भागों में सक्रिय मौसम स्थिति देखने को मिल सकती है, जबकि पश्चिमी जिलों में भी बादलों और बारिश की आहट से ठंड का असर और बढ़ने की संभावना है।