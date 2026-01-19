19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Weather Update: जनवरी में बारिश लेकर आएगा पश्चिमी विक्षोभ, 72 घंटों के लिए IMD ने जारी किया नया अलर्ट

Rajasthan Weather Alert: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से जनवरी के तीसरे सप्ताह में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कई जिलों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और हल्की बारिश के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Jan 19, 2026

Western Disturbance, Western Disturbance Alert, Western Disturbance Alert in Rajasthan, IMD Western Disturbance Alert, Meteorological Department Western Disturbance Alert, Rain Alert, Rain Alert in Rajasthan, Rain Alert in Jaipur, Rain Alert in Bikaner, Rain Alert in Churu, Rain Alert in Hanumangarh, Rain Alert in Jaisalmer, Rain Alert in Phalodi, Rain Alert in Sriganganagar, Rain Alert in Sikar, Rain Alert in Kotputli-Behror, Rain Alert in Khairthal-Tijara, Rain Alert in Jhunjhunu, Rain Alert in Dholpur, Rain Alert in Deeg, Rain Alert in Bharatpur, Rain Alert in Alwar, Weather Update, Rajasthan Weather Update, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ अलर्ट इन राजस्थान, आईएमडी पश्चिमी विक्षोभ अलर्ट, मौसम विभाग पश्चिमी विक्षोभ अलर्ट, रेन अलर्ट, रेन अलर्ट इन राजस्थान, रेन अलर्ट इन जयपुर, रेन अलर्ट इन बीकानेर, रेन अलर्ट इन चूरू, रेन अलर्ट इन हनुमानगढ़, रेन अलर्ट इन जैसलमेर, रेन अलर्ट इन फलोदी, रेन अलर्ट इन श्रीगंगानगर, रेन अलर्ट इन सीकर, रेन अलर्ट इन कोटपुतली-बहरोड़, रेन अलर्ट इन खैरथल-तिजारा, रेन अलर्ट इन झुंझुनूं, रेन अलर्ट इन धौलपुर, रेन अलर्ट इन डीग, रेन अलर्ट इन भरतपुर, रेन अलर्ट इन अलवर, वेदर अपडेट, राजस्थान वेदर अपडेट
Play video

फाइल फोटो- पत्रिका

जयपुर। राजस्थान में आगामी दिनों में मौसम फिर करवट ले सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में 22 से 24 जनवरी के बीच पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा, जिसकी वजह से मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग ने इन तीन दिनों के लिए कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया है।

येलो अलर्ट जारी (IMD Yellow Alert)

मौसम विभाग ने 22 जनवरी को बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, फलोदी और श्रीगंगानगर जिले में मेघगर्जन व वज्रपात को लेकर 'येलो अलर्ट' जारी किया है। वहीं 23 जनवरी को यह अलर्ट बढ़ाते हुए सीकर, कोटपुतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, झुंझुनूं, धौलपुर, डीग, भरतपुर, अलवर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर को शामिल किया गया है। विभाग ने लोगों को आकाशीय बिजली के दौरान खुले में रहने से बचने और सावधानी बरतने की अपील की है।

बारिश की चेतावनी (Meteorological Department Rain Warning)

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 22 और 23 जनवरी को जयपुर, बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बादल छाने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कई इलाकों में मेघगर्जन और बिजली गिरने की घटनाएं भी संभव बताई गई हैं। 23 और 24 जनवरी को शेखावाटी क्षेत्र (झुंझुनूं, सीकर व आसपास) तथा जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में भी इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है।

यह वीडियो भी देखें

मौसम बदलने से दिन के तापमान में मामूली गिरावट और रातों में ठंड बढ़ सकती है। हालांकि बारिश रुकने के बाद कुछ हिस्सों में हल्का कोहरा व ठंड की स्थिति बन सकती है। विभाग का कहना है कि किसानों को इस अवधि में फसलों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, खासकर उन क्षेत्रों में जहां बिजली और तेज हवा की आशंका बनी हुई है। जनवरी के तीसरे सप्ताह में राजस्थान के उत्तर और पूर्वी भागों में सक्रिय मौसम स्थिति देखने को मिल सकती है, जबकि पश्चिमी जिलों में भी बादलों और बारिश की आहट से ठंड का असर और बढ़ने की संभावना है।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी :https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Banswara Road Accident: पिकअप और मोटरसाइकिल की भिड़ंत, दो युवकों की दर्दनाक मौत
बांसवाड़ा
Pickup and motorcycle accident, pickup and motorcycle in Banswara, pickup and motorcycle in Rajasthan, two youths died, two youths died in Banswara, Banswara news, Rajasthan news, पिकअप और मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, पिकअप और मोटरसाइकिल इन बांसवाड़ा, पिकअप और मोटरसाइकिल इन राजस्थान, दो युवकों की मौत, बांसवाड़ा में दो युवकों की मौत, बांसवाड़ा न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Jan 2026 06:18 pm

Published on:

19 Jan 2026 06:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Update: जनवरी में बारिश लेकर आएगा पश्चिमी विक्षोभ, 72 घंटों के लिए IMD ने जारी किया नया अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में डवलप हो रहा नया कल्चर…सेकेंड होम बन रहे शुद्ध जीवन का भरोसा

जयपुर

राजस्थान में 1102 शराब दुकानों को राहत, हाईकोर्ट के 500 मीटर आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे

Supreme Court
जयपुर

आपकी बात: बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए क्या उपाय किेए जा सकते हैं?

ओपिनियन

वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए आर्थिक सुधारों पर रहेगा फोकस

ओपिनियन

बदलती दुनिया में भारत की नई यूरोपीय दिशा

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.