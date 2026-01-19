Weather Update: जनवरी में बारिश लेकर आएगा पश्चिमी विक्षोभ, 72 घंटों के लिए IMD ने जारी किया नया अलर्ट

फाइल फोटो- पत्रिका
जयपुर। राजस्थान में आगामी दिनों में मौसम फिर करवट ले सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में 22 से 24 जनवरी के बीच पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा, जिसकी वजह से मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग ने इन तीन दिनों के लिए कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया है।
मौसम विभाग ने 22 जनवरी को बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, फलोदी और श्रीगंगानगर जिले में मेघगर्जन व वज्रपात को लेकर 'येलो अलर्ट' जारी किया है। वहीं 23 जनवरी को यह अलर्ट बढ़ाते हुए सीकर, कोटपुतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, झुंझुनूं, धौलपुर, डीग, भरतपुर, अलवर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर को शामिल किया गया है। विभाग ने लोगों को आकाशीय बिजली के दौरान खुले में रहने से बचने और सावधानी बरतने की अपील की है।
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 22 और 23 जनवरी को जयपुर, बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बादल छाने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कई इलाकों में मेघगर्जन और बिजली गिरने की घटनाएं भी संभव बताई गई हैं। 23 और 24 जनवरी को शेखावाटी क्षेत्र (झुंझुनूं, सीकर व आसपास) तथा जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में भी इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है।
मौसम बदलने से दिन के तापमान में मामूली गिरावट और रातों में ठंड बढ़ सकती है। हालांकि बारिश रुकने के बाद कुछ हिस्सों में हल्का कोहरा व ठंड की स्थिति बन सकती है। विभाग का कहना है कि किसानों को इस अवधि में फसलों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, खासकर उन क्षेत्रों में जहां बिजली और तेज हवा की आशंका बनी हुई है। जनवरी के तीसरे सप्ताह में राजस्थान के उत्तर और पूर्वी भागों में सक्रिय मौसम स्थिति देखने को मिल सकती है, जबकि पश्चिमी जिलों में भी बादलों और बारिश की आहट से ठंड का असर और बढ़ने की संभावना है।
