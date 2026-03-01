कुएं में गिरा युवक, 15 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला

गनीमत रही कि कुआं सूखा था और युवक को गंभीर चोटें नहीं आई। कोतवाली थानाधिकारी सुरजाराम जाखड़ ने बताया कि पुलिस के अनुसार मध्यप्रदेश के उमरिया जिला निवासी 25 वर्षीय नरेंद्रसिंह पुत्र बुद्धूसिंह यहां मजदूरी करने के लिए आया हुआ है। पुलिस के अनुसार गत गुरुवार को वह शराब के नशे में था और पानी की तलाश में गड़ीसर मार्ग स्थित फुटपाथ पर बने पुराने कुएं में उसने झांका तो वह अनियंत्रित होकर सीधे कुएं में जा गिरा।