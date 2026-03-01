अढ़ाई साल बाद भी स्थायीकरण नहीं , वेतन संकट से जूझ रहे शारीरिक शिक्षक

14 अगस्त 2025 को शिक्षा विभाग ने सभी नौ मंडलों में शारीरिक शिक्षकों के दस्तावेजों का पुनः सत्यापन कराने के निर्देश दिए थे। तय समयसीमा में 24 अगस्त 2025 तक सभी जांच प्रक्रियाएं पूरी कर फाइलें विभाग को भेज दी गईं, लेकिन इसके बाद से प्रक्रिया ठप पड़ी है। शिक्षकों का आरोप है कि बार-बार जांच के नाम पर केवल देरी की जा रही है, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर दो से तीन बार दस्तावेज पहले ही लिए जा चुके हैं और तीन से चार बार सत्यापन पूरा हो चुका है। नियमों के अनुसार परिवीक्षा काल पूर्ण होने के छह माह के भीतर स्थायीकरण अनिवार्य है। स्थायीकरण के बाद ही पूर्ण वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन वर्तमान में शिक्षकों को केवल बेसिक वेतन मिल रहा है। महंगाई के दौर में सीमित आय के कारण परिवार का खर्च, किराया और बच्चों की पढ़ाई चलाना चुनौती बन गया है।