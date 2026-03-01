मेघ गर्जना के साथ बारिश…दिन में बदला रहा मौसम का मिजाज

फलसूंड क्षेत्र के राजमथाई ग्राम पंचायत में बेमौसम बारिश के कारण किसानों की ईसबगोल की फसल को भारी नुकसान हुआ है। देर रात हुई बारिश से फसलें खराब हो गईं, जिसके बाद किसानों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी। किसानों की शिकायत पर फलसूंड तहसीलदार गणेशाराम जयपाल ने मौके पर पहुंचकर फसल खराबे का जायजा लिया। उनके साथ ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष खीमाराम सुथार और किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष गोवर्धन सिंह भाटी भी मौजूद थे।प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन से मांग की कि फसल खराबे की मौका रिपोर्ट तैयार कर किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए। तहसीलदार गणेशाराम जयपाल ने किसानों को भरोसा दिलाया कि रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी जाएगी और मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा।