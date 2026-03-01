Eid Festival : राजस्थान में ईद पर्व पर बाजार गुलजार, जैसलमेर में करोड़ों का हुआ कारोबार, व्यापारी उत्साहित

मोहनगढ़ क्षेत्र में ईद पर्व को लेकर मुस्लिम समुदाय में उत्साह देखने को मिल रहा है। कस्बे के मुख्य बाजार में इन दिनों चहल-पहल बनी हुई है। ईद की तैयारियों को लेकर लोग खरीदारी कर रहे हैं, जिससे बाजार पूरी तरह गुलजार नजर आ रहा है। गुरुवार को भी मोहनगढ़ के बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार पहुंचे। दूर-दराज के गांवों और आसपास के क्षेत्रों से मुस्लिम समुदाय के लोग खरीदारी के लिए कस्बे में पहुंच रहे हैं।