जैसलमेर

पहचान बदल कर मंदसौर के होटल में ठहरा जैसलमेर का युवक धरा गया

जैसलमेर निवासी अशरफ नामक युवक मध्यप्रदेश के मंदसौर में पुलिस की ओर से पकड़ा गया है। वह पहचान बदल कर होटल में ठहरा हुआ था।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jan 13, 2026

जैसलमेर निवासी अशरफ नामक युवक मध्यप्रदेश के मंदसौर में पुलिस की ओर से पकड़ा गया है। वह पहचान बदल कर होटल में ठहरा हुआ था। बताया जाता है कि मंदसौर में लैब टेक्नीशियन पद की परीक्षा देने गए अशरफ ने वहां होटल में एक कमरा लिया। उसने अपना नाम चेतन बताया और इसी नाम का आधार कार्ड भी दिखाया। आधार कार्ड के फर्जीवाड़े से कायम की गई उसकी पहचान यूपीआइ ट्रांजैक्शन में पकड़ा गया।

होटल संचालक ने जब यूपीआई ट्रांजैक्शन की जांच की तो उसके खाते में जिस खाते से राशि आई थी, वह अशरफ खान नाम से थी। जबकि होटल में दर्ज पहचान चेतन प्रकाश की थी। इसके चलते होटल संचालक को संदेह हुआ और उसने पुलिस को सूचित कर दिया। बताया जाता है कि अशरफ खान एक हिन्दू युवती के साथ होटल में चेतन प्रकाश नाम के आधार कार्ड के जरिए रुका हुआ था। पड़ताल में उसके पास दो आधार कार्ड मिले।

दोनों में फोटो तो एक ही था, लेकिन नाम और पते अलग-अलग दर्ज थे। दोनों आधार कार्ड राजस्थान के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अशरफ के साथ जो युवती थी, वह नागौर जिले की रहने वाली बताई जा रही है।

Published on:

13 Jan 2026 08:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / पहचान बदल कर मंदसौर के होटल में ठहरा जैसलमेर का युवक धरा गया

