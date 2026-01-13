पहचान बदल कर मंदसौर के होटल में ठहरा जैसलमेर का युवक धरा गया

होटल संचालक ने जब यूपीआई ट्रांजैक्शन की जांच की तो उसके खाते में जिस खाते से राशि आई थी, वह अशरफ खान नाम से थी। जबकि होटल में दर्ज पहचान चेतन प्रकाश की थी। इसके चलते होटल संचालक को संदेह हुआ और उसने पुलिस को सूचित कर दिया। बताया जाता है कि अशरफ खान एक हिन्दू युवती के साथ होटल में चेतन प्रकाश नाम के आधार कार्ड के जरिए रुका हुआ था। पड़ताल में उसके पास दो आधार कार्ड मिले।