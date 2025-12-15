हादसा: घने कोहरे में स्कूल बस और कैम्पर में आमने-सामने की टक्कर … 3 स्कूली बच्चों सहित 1 दर्जन घायल

जैसलमेर में इस सीजन के पहले घने कोहरे के चलते सोमवार सुबह निजी स्कूल की बस और सामने से आ रही कैम्पर के बीच जोरदार भिडंत हो गई। हादसे में 3 स्कूली बच्चों सहित 12 जने घायल हुए हैं। गम्भीर रूप से घायल 5 जनों को अग्रिम उपचार के लिए जोधपुर रेफर किया गया है।
हादसा सोमवार सुबह करीब 7.30 बजे सदर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जोधा गांव के पास हुआ। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार और अफरा- तफरी का माहौल बन गया। बताया जाता है कि कैम्पर सवार लोग शादी में भाग लेकर लौट रहे थे जबकि निजी स्कूल की बस स्कूल की ओर जा रही थी। घटना की जानकारी मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सदर थाना प्रभारी प्रेमदान रतनू ने बताया कि हादसा सोमवार सुबह उस वक्त हुआ जब पूरे क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ था और दृश्यता बेहद कम थी। बोलेरो कैम्पर जोधा से खुहड़ी की ओर जा रही थी। भिडंत के चलते दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया। ग्रामीणों ने घायलों को निजी वाहनों के जरिए जैसलमेर के जवाहिर चिकित्सालय पहुंचाया।
जवाहिर अस्पताल में चिकित्सा टीमों ने घायलों का इलाज किया। उनमें से 5 जनों की गंभीर हालत के मद्देनजर उन्हें प्राथमिक इलाज के बाद जोधपुर रेफर किया गया। हादसे में घायल लोगों में कैम्पर में सवार दुर्गा कंवर (50), पूनम (6), भवानी कंवर (23), सांगसिंह (10 ), मालम कंवर (12 ), बिशन सिंह (20), दक्षा (7), अरुणा (12) और चंदू कंवर (19) शामिल हैं। इसके अलावा, स्कूल बस में सवार तीन स्कूली बच्चे यशपाल सिंह (15), उपेंद्र सिंह (10) और ज्ञानवर्धन सिंह (13) हादसे में घायल हुए हैं। सदर थाना पुलिस ने पहले घटनास्थल व बाद में अस्पताल पहुंच कर स्थिति के बारे में जानकारी ली। थानाधिकारी प्रेमदान रतनू ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। हादसे के कारणों की जांच शुरू की गई है।
थानाधिकारी के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि घने कोहरे के कारण कम दृश्यता ही दुर्घटना का मुख्य कारण बनी।
