मृत व्यक्ति के नाम फर्जी फाइनेंस कर वाहन हड़पने वाला गिरफ्तार आरोपी

जैसलमेर जिले के सांगड़ थाना क्षेत्र में बैंकिंग प्रणाली को चकमा देकर मृत व्यक्ति के नाम पर फर्जी फाइनेंस कर वाहन हासिल करने का गंभीर मामला सामने आया है। इस प्रकरण में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है।
घटनाक्रम के अनुसार 12 दिसंबर को बैंक ऑफ बड़ौदा की देवीकोट शाखा के मुख्य प्रबंधक अमित हाडा ने सांगड़ थाने में रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में बताया गया कि एक मृत व्यक्ति के नाम पर जाली दस्तावेज पेश कर बैंक से फाइनेंस स्वीकृत कराया गया और उसके आधार पर वाहन प्राप्त कर लिया गया। सूचना मिलते ही प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर अभिषेक शिवहरे के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेवंतदान के मार्गदर्शन और वृताधिकारी रूपसिंह ईन्दा के सुपरविजन में विशेष पुलिस टीम गठित की गई। टीम का नेतृत्व सांगड़ थानाधिकारी राजेश कुमार ने किया। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और आसूचना संकलन के आधार पर संदिग्धों की तलाश तेज की।
लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने जोधपुर जिले के शेरगढ़ थाना क्षेत्र के भाण्डू चारणान निवासी गिरधर पुत्र जालाराम को दस्तयाब कर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी की संलिप्तता सामने आने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के कब्जे से एक जीप मेरिडियन लग्जरी कार जब्त की गई, जिसे फर्जी फाइनेंस के माध्यम से प्राप्त किया गया था। अनुसंधान में यह भी सामने आया कि आरोपी ने अपने मृत रिश्तेदार के नाम से जाली फर्म का गठन कर इस तरह के कई घोटालों को अंजाम देना स्वीकार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग