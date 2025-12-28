मृत व्यक्ति के नाम फर्जी फाइनेंस कर वाहन हड़पने वाला गिरफ्तार आरोपी

घटनाक्रम के अनुसार 12 दिसंबर को बैंक ऑफ बड़ौदा की देवीकोट शाखा के मुख्य प्रबंधक अमित हाडा ने सांगड़ थाने में रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में बताया गया कि एक मृत व्यक्ति के नाम पर जाली दस्तावेज पेश कर बैंक से फाइनेंस स्वीकृत कराया गया और उसके आधार पर वाहन प्राप्त कर लिया गया। सूचना मिलते ही प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर अभिषेक शिवहरे के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेवंतदान के मार्गदर्शन और वृताधिकारी रूपसिंह ईन्दा के सुपरविजन में विशेष पुलिस टीम गठित की गई। टीम का नेतृत्व सांगड़ थानाधिकारी राजेश कुमार ने किया। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और आसूचना संकलन के आधार पर संदिग्धों की तलाश तेज की।