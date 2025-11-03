अपहरण व फिरौती मांगने का आरोपी गिरफ्तार, वाहन जब्त

पुलिस थाना फलसुण्ड ने अपहरण और फिरौती मांगने के गंभीर प्रकरण में एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन जब्त कर लिया है। प्रकरण की विस्तृत अनुसंधान कार्यवाही जारी है।
जानकारी के अनुसार 15 अक्टूबर को जीवणराम निवासी बागोरिया ने फलसुण्ड थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि 14 अक्टूबर को मनोज दर्जी निवासी कजोई.के माध्यम से, जसवंतसिंह के कहने पर, जसवंतसिंह की गैंग ने जोधपुर से बुलाकर उनका अपहरण कर मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी, गले की चेन और अंगूठी छीन ली तथा घर वालों से फिरौती मांगने का प्रयास किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पोकरण प्रवीण कुमार के निर्देशन में वृताधिकारी भवानीसिंह के सुपरविजन में थानाध्यक्ष फलसुण्ड अमराराम खोखर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने तफ्तीश कर प्रोडक्शन वॉरंट पर गतिरहित आरोपी चतुरसिंह उर्फ चुतराराम पुत्र मंगलसिंह निवासी परेउ, थाना गिडा, जिला बालोतरा को गिरफ्तार किया।गिरफ्तारी के दौरान घटना में प्रयुक्त पिकअप जब्त कर आवश्यक तलाशी व साक्ष्य संकलन किया गया। आरोपी से प्रारम्भिक पूछताछ की गयी, तथा बरामद सामान और साक्ष्यों के साथ आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
