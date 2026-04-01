स्वर्णनगरी में सड़कों पर एक्शन.. आवारा पशुओं की धरपकड़ को लेकर अभियान शुरू

जैसलमेर एसबीआइ ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, गांधी कॉलोनी की ओर से ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए निःशुल्क स्वरोजगार उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इन प्रशिक्षणों में सीसीटीवी इंस्टालेशन, कंप्यूटर अकाउंटिंग, महिला सिलाई, ब्यूटी पार्लर, अगरबत्ती निर्माण, अचार-पापड़ निर्माण, फास्ट फूड मेकिंग, पशुपालन और मोबाइल रिपेयरिंग जैसे विविध कोर्स शामिल हैं। संस्थान का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार के अवसरों से जोड़ना है। प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी को बीपीएल परिवार, मनरेगा कर्मी या उनके परिवार सदस्य, स्वयं सहायता समूह परिवार सदस्य, खाद्य सुरक्षा योजना लाभार्थी अथवा अन्त्योदय परिवार सदस्य में से किसी एक श्रेणी का होना अनिवार्य है। इच्छुक उम्मीदवार एसबीआइ आरसेटी कार्यालय, गांधी कॉलोनी, जैसलमेर में संपर्क कर आवेदन पत्र भर सकते हैं।