‘घर में दारू रखते हो तो चिप्स भी रखा करो…’ चोरी के बाद दीवार पर लिपिस्टिक से संदेश लिखने वाला ‘मनमौजी’ चोर गिरफ्तार

पिछली बार एक इंजीनियर के यहां चोरी करने गया, तब दीवारों पर लिपिस्टिक से लिख गया था कि पुलिस में रिपोर्ट मत करना। उसके खिलाफ पुलिस थानों में डेढ़ दर्जन मामले दर्ज हैं और पुलिस रिमांड से बचने के लिए अदालत में तुरंत चोरी करना स्वीकार कर लेता है। बार-बार चोरी करने वाला यह चोर जैसलमेर के बबर मगरा में निवास करने वाला तेजाराम सुथार है।