स्वर्णनगरी के हनुमान चौराहा का कायाकल्प शुरू, 47 फीट ऊंचा क्लॉक टावर बनेगा

जैसलमेर शहर के सबसे व्यस्त और प्रमुख हनुमान चौराहा का अब कायाकल्प कार्य शुरू हो गया है। नगरपरिषद की ओर से इस चौराहे पर 47 फीट ऊंचा आकर्षक क्लॉक टावर बनाने के साथ-साथ पूरे सर्कल क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। करीब 91 लाख रुपए की लागत से प्रस्तावित इस परियोजना के तहत चौराहे को नया स्वरूप देने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में सर्कल के चारों तरफ लगी पत्थर की रैलिंग आदि को हटा दिया गया है। हनुमान चौराहा शहर के मुख्य यातायात केंद्रों में प्रमुख है, जहां दिनभर वाहनों का भारी दबाव बना रहता है। ऐसे में यहां क्लॉक टावर के निर्माण के साथ-साथ ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू बनाने की योजना बनाई जा रही है। प्रशासन का दावा है कि नए डिजाइन के जरिए यातायात का प्रवाह बेहतर होगा और जाम की समस्या में भी कमी आएगी।